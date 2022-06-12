Подходящее время, чтобы привить растение. Рассказываем, как правильно это сделать

Пусть июнь и уступает маю по напряженности и разнообразию запланированных работ, тем не менее важно помнить, что именно с приходом долгожданного тепла активизировались вредители и уже начали атаковать растения, поэтому борьба с ними – одна из главных задач. О чем еще важно не забыть в июне, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Следует вспомнить также про обильный полив и отмершие клумбы, которые грозят стать источником инфекции. А еще июнь – прекрасное время для прививки растений. Осмотрите их и удалите слабые и не прижившиеся прививки, чтобы они не отнимали у дерева силы. Также удаляйте поросль и волчки ниже места прививки. В случае когда побег растет слишком быстро, его надо прищипнуть, чтобы под тяжестью листьев он не отломился.

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