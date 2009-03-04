Подготовлен проект Указа Президента Беларуси "Об оказании единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной

А также отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны". Это только один из вопросов, прошедшего сегодня в Минске заседания Республиканского комитета по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины освобождения Беларуси. В непростых условиях мирового финансового кризиса многие страны в значительной степени сокращают свои социальные программы, но в Беларуси расходы, направленные на решение важных для ветеранов вопросов не снижались и не будут снижены. В республике сегодня проживают более 50-ти тысяч ветеранов войны.



Кроме того, на оргкомитете обсуждали варианты увековечения подвига отдельных городов Беларуси, в боях за которые были проявлены особые мужество и героизм.