Подготовку оздоровительных лагерей к первой смене специалисты мониторят практически каждый день

Отдохнуть от родителей, шумных улиц и городских квартир минским школьникам помогут 38 оздоровительных лагерей.

В «Энергетике» к первой смене готовились энергично. В сравнении с прошлым годом здесь изменилось многое. После ремонта свежей краской пахнут коридоры, куплено современное оборудование, радует глаз новая мебель. Где-то на помощь просто пришли рабочие руки. Однако все следы ремонта должны были исчезнуть до 20 мая. Сроки поджимают, столичные ребята уже пакуют чемоданы, а мелкие недочеты пока не устранены.

Средства на обновление выделяются из горбюджета, но весомую часть предоставляют и собственники детских здравниц – минские предприятия. В профилактории «Спутник» к освоению матчасти подошли основательно. Кроме комфорта для детей здесь побеспокоились и о здоровье юных горожан. Кормить их будут котлетами из новой пароконвекторной печи, а поить – кислородными коктейлями.

Комнаты в корпусах напоминают здесь номера в комфортабельных гостиницах. Новая мебель, бытовая техника – без телевизора и холодильника современным горожанам – никуда. Санблок укомплектован необходимыми медикаментами, а в пищеблоке сверкает новая посуда.

Практически все лагеря готовы принять первые отряды. На вольные просторы нынешним летом отправятся почти 49 тысяч столичных школьников. А как отдохнут наши дети – напрямую зависит от того, как поработают взрослые.

Ольга Лелюкова, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.