Подготовку новой редакции Концепции национальной безопасности необходимо активизировать

Такое поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра обороны страны – Юрия Жадобина.

По мнению главы государства, назрела необходимость создания основополагающего документа, который будет определять все вопросы обеспечения безопасности. В нем важно закрепить новые подходы с учетом современных вызовов и угроз, а также условий для дальнейшего устойчивого развития Беларуси.

Основным докладчиком по вопросам обеспечения безопасности государства и жизнедеятельности Вооруженный Сил стал сегодня Юрий Жадобин, не так давно назначенный на пост министра обороны. Сам из военных, многими аспектами развития белорусской армии занимался и будучи госсекретарем Совета Безопасности. Сегодня доложил о новых идеях, как по боевой подготовке, так и по оснащению войск.

Александр Лукашенко констатировал: Вооруженные Силы с поставленными задачами справляются. Об этом говорят и итоги учения «Запад-2009». Проделана также большая работа с Россией по обеспечению совместной безопасности. Учитывая потребности обороны и экономические возможности Беларуси, введены в действие Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года и План обороны страны. В них определены главные принципы военной политики государства и основные направления развития белорусской армии. Но как оказалось, этого недостаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мир кардинально трансформируется. Появление новых центров силы, нарастание соперничества за доступ к природным ресурсам, жесткая конкуренция моделей общественного устройства, глобальный экономический кризис – порождают все больше противоречий. Социальное потрясение, сохранение очагов военно-политической конфронтации, терроризма, снижения эффективности механизмов международной безопасности и многие другие проблемы создают предпосылки к формированию новых серьезных вызовов и угроз, как для всего человечества, так и для отдельных государств. Закономерно, что такие реалии повышают значимость обеспечения национальной безопасности.

Мнение Александра Лукашенко – назрела необходимость подготовки основополагающего документа, призванного регламентировать все вопросы обеспечения безопасности белорусского государства. В нем важно закрепить новые подходы с учетом всего спектра современных вызовов и угроз, а также условий для дальнейшего устойчивого развития Беларуси.

Александр Лукашенко:

– Учитывая динамизм проходящих в мире процессов, мною поручено активизировать уже начатую работу по подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности. Она должна не только сохранить преемственность и тесную взаимосвязь с принятыми ранее фундаментальными документами в этой области, но и стать отправной точкой и связующим звеном всех последующих документов стратегического планирования.

Одобрения получили сегодня предложения по оснащению войск современными средствами вооруженной борьбы, а также по развитию инфраструктуры военных городков. Говоря об оптимизации Вооруженных Сил, Президент заметил, основная работа уже сделана, и в этом году армия должна развиваться в рамках запланированного бюджета.

По итогам совещания подписан переработанный План заблаговременной подготовки Республики Беларусь к обороне.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

– В этом документе учтены все составляющие обстановки, не только с точки зрения военной безопасности, но и финансовые, экономические возможности государства. Президент утвердил принцип построения плана и отраженные в нем этапы, согласившись с тем, что план готов к утверждению. При нас он был подписан и с сегодняшнего дня вступил в действие.