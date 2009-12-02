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Подготовка к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

02 декабря 2009 18:22
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В Беларуси особое внимание необходимо уделить оказанию конкретной и адресной помощи фронтовикам, труженикам тыла, подпольщикам и партизанам.

Об этом сегодня говорили на заседании Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Время неумолимо и численность ветеранов с каждым годом неизбежно снижается. Сегодня многим пожилым людям нужна элементарная помощь в решении обычных бытовых проблем. И здесь не должно быть формализма. Кому-то нужны лекарства, кому-то простое человеческое внимание.

Уходящий год для Беларуси также особенный. В июле страна масштабно отметила 65-ую годовщину освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Накануне праздничной даты по всей Беларуси привели в порядок и благоустроили тысячи памятных мест. Также увековечена память погибших соотечественников и за рубежом: открыты мемориальные доски в ФРГ, Польше, Великобритании и памятный камень в Бориспольском районе Украины.

# общество

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