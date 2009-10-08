Подготовка к переписи белорусов - на финишной прямой

Около 38 тысяч человек получат удостоверения переписчиков.

Временный персонал уже прошел обучение. И уже завтра он начнет предварительный обход: переписчики посетят граждан и выяснят, когда им удобно ответить на вопросы анкеты.

Кампания по переписи населения в Беларуси стартует 14 октября. В течение 11 дней каждому переписчику предстоит опросить около 300 человек.

Если по каким-то причинам у гражданина ответить на вопросы дома нет возможности, он может посетить стационарный переписной участок. Они созданы во всех уголках страны, а адрес можно узнать на сайте Национального статкомитета или позвонив на горячую линию ведомства.