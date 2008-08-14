Подготовка к грядущему учебному году выходит на финишную прямую

В эти дни по всей стране сотни тысяч школьников и их родителей штурмуют магазины и специализированные школьные базары.

Последних в республике открыли более трехсот. Но, как оказывается, на вкус и цвет костюмчик находят далеко не все и не всегда. То, что учение – Цвет, без двух недель девятиклассница Юлия Смычек поняла со своего первого "первого сентября". Тогда на ее гардеробно-школьный вопрос ответили за тысячи километров от Минска. Грызть серый гранит науки Юля отправилась в синем костюме. Турецкого производства.

Метаморфоз, по мнению Юлии, с тех пор так и не случилось. Разве что путь за обновками стал немного короче. Теперь есть что купить... и в соседней России. А бутики отечественного формата на шопинг-карте девушки по-прежнему не значатся. Нынешний учебный год она встретит в московской обновке.

Подбирать, примерять и прицениваться чуть ли не с начала лета отправились сотни тысяч больших и маленьких человек. А сейчас в магазинах и на школьных базарах и вовсе едва протолкнешься. Но дизайнер Наталья Поткина все-таки сумела подобраться поближе к заветным вешалкам.

У нее уж точно глаз намётан. Школьный гламур образца 2008 Наталья Поткина во всех смыслах выворачивает наизнанку. Но подкладка почти везде оказалась синтетической, а вот вельвет приятно удивил – он хотя бы на вешалках есть. Но к урочной экипировке у модельера не просто профессиональный интерес. Ее сын в первый класс уже в следующем году пойдет.

Экипировка образца пятидесятых разительно отличается от современной разве что присутствием фартуков. Но если лекала с тех времен, похоже, не очень поменялись – ассортимент все же стал набирать торговые обороты. Школьного обмундирования в году нынешнем на вешалках оказалось в полтора раза больше, чем в прошлом.

Чтобы своим глазом увидеть то, что уже не один год выражает глас народа – чиновники и отправились в этот самый народ. Полистали тетради, оценили перспективный школьный гардероб и особенно внимательно присмотрелись к ценникам. Остались довольны, но без конфуза, правда, не обошлось – от показательного пиджака внезапно отлетела пуговица.

В сельском магазине километрах в двадцати уголок школьника оказался в самом углу. Рубашки – под надежным прикрытием, из осенней обуви – солидный выбор резиновых сапог. Зато сегодня сразу четыре рюкзака привезли.

На самом деле, Татьяна Викторовна – типичный сельский покупатель, но у нее дома – почти типичный магазин. Выбор даже больше. Просто детей в этом доме – шестеро. К новому учебному году уже одеты все. При том, что заказывать школьную форму в местном торговом объекте она и в нынешнем сезоне не рискнула.

Конечно, такая ситуация – когда школьную форму по сути покупают с рук – банальна далеко не для каждого села. Но и далеко не каждое может похвастаться выбором хотя бы вполовину меньшим, чем в райцентре. При том, что в спецмагазинах одежки для школьников – примерно по пятнадцать моделей на каждый размер. И здесь торг точно не уместен.

