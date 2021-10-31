Прямой эфир

Подержать в руках гранатомёт, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа

31 октября 2021 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военно-патриотические клубы «Рысь» могут появиться в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобный такой уже есть в воинской части 3214.  

Подержать в руках гранатомёт, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа-1

Сегодня, 31 октября, здесь проходят уроки мужества. Минские школьники с самого утра знакомятся с жизнью спецназа. Ребятам предложили освежить в памяти азы первой медицинской помощи, которую можно оказать до приезда скорой. Но больше всего пытливым гостям понравился оружейный стенд. У них была возможность подержать в руках гранатомет и пострелять в тире. Оценили школьники и мощную технику СОБРа.  

Подержать в руках гранатомёт, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа-4

Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим – читайте здесь.  

Подержать в руках гранатомёт, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа-7

Гостей также ждали приятные сюрпризы. Попечительский совет, в который входят представители Совмина и городской власти, депутаты, руководители СМИ, в том числе СТВ, после познавательной экскурсии подарили школьникам спортивный инвентарь и канцтовары.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим
31 октября 2021 12:29

Игорь Карпенко о военно-патриотических клубах «Рысь»: это уже новый уровень, мы поддержим

Минздрав Беларуси заявил о снижении заболеваемости коронавирусом
31 октября 2021 11:27

Минздрав Беларуси заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

«Надо делать качественно». Подробности поездки Президента в хозяйство «Устье» Оршанского района
30 октября 2021 19:42

«Надо делать качественно». Подробности поездки Президента в хозяйство «Устье» Оршанского района