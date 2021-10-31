Подержать в руках гранатомёт, пострелять в тире. Минские школьники знакомятся с жизнью спецназа

Новости Беларуси. Военно-патриотические клубы «Рысь» могут появиться в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобный такой уже есть в воинской части 3214.

Сегодня, 31 октября, здесь проходят уроки мужества. Минские школьники с самого утра знакомятся с жизнью спецназа. Ребятам предложили освежить в памяти азы первой медицинской помощи, которую можно оказать до приезда скорой. Но больше всего пытливым гостям понравился оружейный стенд. У них была возможность подержать в руках гранатомет и пострелять в тире. Оценили школьники и мощную технику СОБРа.