Поддержка талантливой молодежи - предмет особого внимания государства

Более 10 лет в стране работают специальные фонды Президента по поддержке талантливой молодежи. За эти годы стипендиями, премиями и другими наградами из фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов отмечено свыше 12 тыс. человек.

Около 2 тыс. юных дарований молодежных и детских коллективов получили поощрения из фонда по поддержке талантливой молодежи.

В нынешнем году в Беларуси сделан еще один важный шаг - утверждена государственная программа "Молодые таланты Беларуси", рассчитанная на 5 лет. Об этом сказал на встрече с талантливой молодежью Президент страны. Ее реализация, убежден Александр Лукашенко, позволит открыть сеть новых центров дошкольного воспитания, гимназий, лицеев, кружков, секций и студий для одаренных детей и молодых людей. "Создать наиболее благоприятные условия для реализации талантливой молодежи, ее активного участия в научной, культурной и спортивной жизни - главная задача программы", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в последние годы белорусские школьники неизменно показывают высокие результаты на международных предметных олимпиадах. Ежегодно около 20 юных белорусов становятся победителями и призерами этих сложнейших интеллектуальных состязаний.

Яркими успехами радуют юные музыканты, артисты, художники. В минувшем году более 120 представителей Беларуси стали лауреатами национальных и международных фестивалей и конкурсов. Белорусская команда заняла первое место в командном зачете на международных молодежных Дельфийских играх в Киеве. "Нашей маленькой землячке Ксении Ситник в один год удалось покорить сразу две творческие вершины, одержав победы на "Славянском базаре в Витебске" и "Евровидении", - сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к юношам и девушкам, глава государства подчеркнул, что Беларусь гордится их успехами в учебе, науке и творчестве. "Пусть же полученные сегодня награды вдохновят вас на покорение новых вершин и станут стимулом для неустанного самосовершенствования", - пожелал Александр Лукашенко.

Президент также поблагодарил присутствующих в зале педагогов за самоотверженный труд, преданность своим ученикам и веру в них.