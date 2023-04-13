«Поддержка семьи очень важна». В чём отличие женского алкоголизма от мужского?

Алкоголизм – это не слабость, а серьезное заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных напитков. К сожалению, такой недуг у женщин распространен не менее, чем у мужчин. И хотя у алкоголизма нет полового признака, все же о некоторых особенностях мы можем говорить.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

У женщин затягивается обращение за помощью, потому что стыд и вина – это те чувства, которые испытывает женщина, злоупотребляющая алкоголем. Особенно это касается женщин, у которых достаточно высокий уровень социальной активности, у которых есть работа, семья, муж, дети, друзья. И эти женщины, попадая под алкогольную зависимость, начинают сильно стесняться. Естественно, они испытывают страх обнародования этой проблемы, поэтому за помощью они не идут.

Зачастую женский алкоголизм формируется позже, чем у мужчин. Но прогрессирует намного быстрее. По мнению наркологов, женская умственная деградация происходит в два раза быстрее мужской, также в разы быстрее уменьшается масса вещества мозга.

Оксана Пальчик:

Если у мужчины может пройти с первичного момента злоупотребления период 10 лет и даже больше, то у женщин 5-6 лет и ставим диагноз алкогольная зависимость. Специалисты выделяют несколько стадий зависимости. На первой у женщин нарастает интерес к спиртному, при этом дозировка может увеличиваться. На этом этапе начинает пропадать защитная реакция на алкогольную интоксикацию. Вторая стадия характеризуется наличием систематических запоев и ухудшением внешнего вида. На третьей стадии, кроме внешних изменений женщины, добавляются проблемы внутренних органов. Чтобы опьянеть, пациентке уже не нужно большое количество спиртного. Оксана Пальчик:

Женский алкоголизм априори лечится сложнее, потому что женщина приходит за помощью тогда, когда алкогольная зависимость уже вошла во вторую стадию, то есть когда есть и нарушение контроля ситуативного, и нарушение контроля количественного.

К сожалению, алкогольная зависимость влияет не только на самого больного, но и на его родственников и близких людей. Важно понимать, что домашняя обстановка и отношения внутри семьи напрямую влияют на выздоровление. Оксана Пальчик:

Нельзя преследовать, критиковать, принижать и обесценивать. Поддержка семьи очень важна. Если алкоголизм начал развиваться на фоне семьи, значит где-то в этих семейных взаимодействиях у женщины и случилась инициация какого-то конфликтного состояния, с которым она не справилась. Способов лечения женского алкоголизма много, главное – вовремя обратиться к специалисту.