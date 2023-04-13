«Поддержка семьи очень важна». В чём отличие женского алкоголизма от мужского?
Алкоголизм – это не слабость, а серьезное заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных напитков. К сожалению, такой недуг у женщин распространен не менее, чем у мужчин. И хотя у алкоголизма нет полового признака, все же о некоторых особенностях мы можем говорить.
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:
У женщин затягивается обращение за помощью, потому что стыд и вина – это те чувства, которые испытывает женщина, злоупотребляющая алкоголем. Особенно это касается женщин, у которых достаточно высокий уровень социальной активности, у которых есть работа, семья, муж, дети, друзья. И эти женщины, попадая под алкогольную зависимость, начинают сильно стесняться. Естественно, они испытывают страх обнародования этой проблемы, поэтому за помощью они не идут.
Зачастую женский алкоголизм формируется позже, чем у мужчин. Но прогрессирует намного быстрее. По мнению наркологов, женская умственная деградация происходит в два раза быстрее мужской, также в разы быстрее уменьшается масса вещества мозга.
Оксана Пальчик:
Если у мужчины может пройти с первичного момента злоупотребления период 10 лет и даже больше, то у женщин 5-6 лет и ставим диагноз алкогольная зависимость.
Специалисты выделяют несколько стадий зависимости. На первой у женщин нарастает интерес к спиртному, при этом дозировка может увеличиваться. На этом этапе начинает пропадать защитная реакция на алкогольную интоксикацию. Вторая стадия характеризуется наличием систематических запоев и ухудшением внешнего вида. На третьей стадии, кроме внешних изменений женщины, добавляются проблемы внутренних органов. Чтобы опьянеть, пациентке уже не нужно большое количество спиртного.
Оксана Пальчик:
Женский алкоголизм априори лечится сложнее, потому что женщина приходит за помощью тогда, когда алкогольная зависимость уже вошла во вторую стадию, то есть когда есть и нарушение контроля ситуативного, и нарушение контроля количественного.
К сожалению, алкогольная зависимость влияет не только на самого больного, но и на его родственников и близких людей. Важно понимать, что домашняя обстановка и отношения внутри семьи напрямую влияют на выздоровление.
Оксана Пальчик:
Нельзя преследовать, критиковать, принижать и обесценивать. Поддержка семьи очень важна. Если алкоголизм начал развиваться на фоне семьи, значит где-то в этих семейных взаимодействиях у женщины и случилась инициация какого-то конфликтного состояния, с которым она не справилась.
Способов лечения женского алкоголизма много, главное – вовремя обратиться к специалисту.
Оксана Пальчик:
Иногда мы можем просто ограничиваться терапией. Есть люди, которым без медикаментов не обойтись, они здесь используются. Есть люди, которые прибегают, чтобы сделать стоп, к процедурам стоп-блокирования развития алкогольной зависимости, кодирование. Это тоже имеет достаточно хороший результат. То есть в зависимости от запроса человека и от того, с чем он пришел, в каком состоянии, на какой стадии он пришел, мы вместе подбираем эти подходы.
*На правах рекламы.