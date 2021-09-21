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Поддержка многодетных и пенсионная система. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

21 сентября 2021 07:48
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Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, пенсионная система и строительство жилья. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поддержка многодетных и пенсионная система. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина-1

На обсуждение вынесен ряд вопросов социальной направленности. Главе государства представят несколько проектов указов, которые касаются в том числе гражданских и молодежных инициатив.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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