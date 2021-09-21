Поддержка многодетных и пенсионная система. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина

Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, пенсионная система и строительство жилья. Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На обсуждение вынесен ряд вопросов социальной направленности. Главе государства представят несколько проектов указов, которые касаются в том числе гражданских и молодежных инициатив.