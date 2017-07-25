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Подарочные сертификаты, скидочные карты и рассрочки: как в Борисове реанимируют убыточные магазины

25 июля 2017 15:23
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Новости Беларуси. Борисовские торговцы расширяют сеть объектов. Государственное предприятие успешно конкурирует с частными, не теряет потребителя и, мало того, «вытягивает» убыточные объекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Несколько лет назад местный торговый дом взял под опеку несколько магазинов и объект общественного питания. Там сделали ремонт, обновили ассортимент, оптимизировали цены. В результате предприятия стали на ноги и дают прибыль.

Подробнее о «непокупном» успехе в видеоинформации.

Подарочные сертификаты, скидочные карты и рассрочки: как в Борисове реанимируют убыточные магазины-1

# общество # Фотофакт # Торговля в Беларуси

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