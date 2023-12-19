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Подарков хватит всем! В Беларуси проходит самая добрая инициатива «Наши дети»

19 декабря 2023 06:25
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Чудеса под Новый год начинаются. По всей стране марафон добрых дел «Наши дети». В расписании на сегодня, 19 декабря, несколько адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарков хватит всем! В Беларуси проходит самая добрая инициатива «Наши дети»-1

Так, представители Министерства энергетики отправятся в социально-педагогический центр Центрального района Минска. Гостей из Министерства по налогам и сборам сегодня встретят в Горбацевичской средней школе Бобруйского района. Праздничная делегация из Министерства образования в Могилевском государственном специальном профтехучилище. А министр культуры посетит Вилейскую специальную школу-интернат.

Подарков хватит всем! В Беларуси проходит самая добрая инициатива «Наши дети»-4

«Наши дети» – благотворительная инициатива. Она реализует базовые принципы белорусского государства, вся страна в едином порыве проявляет заботу о тех, кто в ней особенно нуждается.

# Благотворительная акция # общество

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