Подарков хватит всем! В Беларуси проходит самая добрая инициатива «Наши дети»

Чудеса под Новый год начинаются. По всей стране марафон добрых дел «Наши дети». В расписании на сегодня, 19 декабря, несколько адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чудеса под Новый год начинаются. По всей стране марафон добрых дел «Наши дети». В расписании на сегодня, 19 декабря, несколько адресов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, представители Министерства энергетики отправятся в социально-педагогический центр Центрального района Минска. Гостей из Министерства по налогам и сборам сегодня встретят в Горбацевичской средней школе Бобруйского района. Праздничная делегация из Министерства образования в Могилевском государственном специальном профтехучилище. А министр культуры посетит Вилейскую специальную школу-интернат.
«Наши дети» – благотворительная инициатива. Она реализует базовые принципы белорусского государства, вся страна в едином порыве проявляет заботу о тех, кто в ней особенно нуждается.