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Подарки в обмен на сигареты. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь» стартует 8 ноября

08 ноября 2022 07:16
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Новости Беларуси. «Не прожигай свою жизнь». Так называется акция МЧС, которая стартует 8 ноября. По статистике, 7 из 10 пожаров в жилом фонде происходят по вине неосторожных курильщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подарки в обмен на сигареты. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь» стартует 8 ноября-1

Мероприятия акции пройдут в два этапа. Сперва она затронет пункты приема вторсырья, а также промышленные предприятия, общежития. Акцент – на тематические видеоролики об опасностях, которые таит в себе курение. Второй этап пройдет в учреждениях образования и других местах с массовым пребыванием людей. Ключевая тема всех мероприятий – безопасность при обращении с огнем. Пройдет и шоу без сигарет. Так, все желающие смогут отказаться от вредной привычки и поменять сигареты на ценные призы и подарки.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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