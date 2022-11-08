Подарки в обмен на сигареты. Акция МЧС «Не прожигай свою жизнь» стартует 8 ноября

Новости Беларуси. «Не прожигай свою жизнь». Так называется акция МЧС, которая стартует 8 ноября. По статистике, 7 из 10 пожаров в жилом фонде происходят по вине неосторожных курильщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия акции пройдут в два этапа. Сперва она затронет пункты приема вторсырья, а также промышленные предприятия, общежития. Акцент – на тематические видеоролики об опасностях, которые таит в себе курение. Второй этап пройдет в учреждениях образования и других местах с массовым пребыванием людей. Ключевая тема всех мероприятий – безопасность при обращении с огнем. Пройдет и шоу без сигарет. Так, все желающие смогут отказаться от вредной привычки и поменять сигареты на ценные призы и подарки.