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Подарки с Родины получили белорусские школьники в Польше и Литве

02 сентября 2010 07:28
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Так, всем первоклассникам третьей гимназии Польши накануне торжественно вручили первый учебник на родном языке.

Книга «Наша Радзіма Беларусь» передана от Александра Лукашенко. По этому изданию наши юные соотечественники смогут больше узнать о своей исторической родине.

Отметим, это учебное заведение вот уже шесть десятилетий является центром белорусской культуры в Польше.

Виктор Гайсенок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша:
Гэта напамін пра іх карані, пра Радзіму іх бацькоў. Гэта, я сказаў бы, і нават нейкі стымул для вывучэння беларусскай мовы.

Значимый подарок получили и ученики белорусской школы в Литве. Им вручили новое оборудование для лингафонного кабинета. А первоклассникам подарили ещё ранцы и книги. Всё это детям привезли из Минска.

Нынешний учебный год белорусская школа в Вильнюсе встретила обновлённой. Значительный вклад в масштабный ремонт внесла белорусская сторона — школа находится под патронажем Мингорисполкома. Благодаря этой опеке, в учебном заведении появились два компьютерных класса и новый автобус.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве:
За прошедшие в два года Мингорисполком выделил в общей сложности 500 тысяч долларов на укрепление материальной базы — это разумная и мудрая политика в отношении национальных школ, как видно на примере нашей школы в Вильнюсе.

# общество # Образование

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