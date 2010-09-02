Подарки с Родины получили белорусские школьники в Польше и Литве

Так, всем первоклассникам третьей гимназии Польши накануне торжественно вручили первый учебник на родном языке.

Книга «Наша Радзіма Беларусь» передана от Александра Лукашенко. По этому изданию наши юные соотечественники смогут больше узнать о своей исторической родине.

Отметим, это учебное заведение вот уже шесть десятилетий является центром белорусской культуры в Польше.

Виктор Гайсенок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Польша:

Гэта напамін пра іх карані, пра Радзіму іх бацькоў. Гэта, я сказаў бы, і нават нейкі стымул для вывучэння беларусскай мовы.

Значимый подарок получили и ученики белорусской школы в Литве. Им вручили новое оборудование для лингафонного кабинета. А первоклассникам подарили ещё ранцы и книги. Всё это детям привезли из Минска.

Нынешний учебный год белорусская школа в Вильнюсе встретила обновлённой. Значительный вклад в масштабный ремонт внесла белорусская сторона — школа находится под патронажем Мингорисполкома. Благодаря этой опеке, в учебном заведении появились два компьютерных класса и новый автобус.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве:

За прошедшие в два года Мингорисполком выделил в общей сложности 500 тысяч долларов на укрепление материальной базы — это разумная и мудрая политика в отношении национальных школ, как видно на примере нашей школы в Вильнюсе.