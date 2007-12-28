Подарки от столичных властей

Во Дворце детей и молодежи зажглась главная новогодняя елка Минска. Около 500 маленьких минчан пришли на благотворительное театрализованное представление. Для детей организаторы подготовили разнообразную программу, кульминацией которой стал фейерверк. В гости столичной детворе сегодня пришли председатель Мингорисполкома Михаил Павлов, главы администраций столичных районов.



Сегодня же чествовали победителя детского Евровидения-2007 Алексея Жигалковича. Михаил Павлов поблагодарил юного певца за триумфальную победу и вручил ему подарки. После чего Алексей уже на бис исполнил свой хит <С друзьями>.