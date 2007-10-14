Подарки от детей

Самые трепетные поздравления мамы услышали от своих детей.

Больше всего сюрпризов получили многодетные. Одна из них - минчанка Татьяна Желенговская. Подарки для неё готовила едва ли целая хоккейная команда - 5 сыновей.

Тимофей играет на баяне. Менуэт для мамы - пока только в робком исполнении. Шлифуя аккорды, Тимофей готовит самый мелодичный подарок к празднику. Дубль два - шедевр готов.

Саша рисует карандашом. Серым по белому - и вот он, эскиз юного художника. Импровизировать накануне праздника для самого старшего из шестерых сыновей Желенговских - настоящее удовольствие. Татьяна Желенговская к сюрпризам сыновей уже привыкла. И даже Яков, в свои 2,5 года, уже старается хоть чем-то удивить.

"Совет шести" - так Татьяна называет мужчин своего немалого семейства. И даже если все в сборе чаще бывают лишь только на фото, по отдельности они - единый полноценный механизм.

Хоть быть матерью - это женское призвание, для кого-то это только лишь мечта. Но как только она сбывается, понимаешь - это стоит того, чтобы жить.

