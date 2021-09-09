Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища

Новости Беларуси. Минчане начинают получать подарки ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На карте столицы появляются новые спортивные, оздоровительные, культурные и социальные объекты. Так, в Чижовке открылась зона отдыха «Жара».

Она расположилась на южном берегу Чижовского водохранилища. Здесь насыпали пляж, установили шезлонги и детскую площадку. Она сделана из экологически чистых материалов. Оборудовали спортивные уголки для занятий воркаутом, пляжного футбола и волейбола. Для юных художников появилась зона для проведения пленэров. А чтобы спрятаться от знойного солнца, есть тенистая аллея со скамейками.

Мы живем в районе рядом, будем с детками приходить. Им очень понравилась эта горка, но она еще была необустроена. Сейчас круто, трое малышей, будем здесь все гулять.

– Замечательное место отдыха, не надо ни Турция, ни Египет, ничего. Чижовка – самое лучшее место для отдыха.

– Сердце радуется, детишки гуляют, так все здорово, так хорошо.

Людям есть где погулять, насладиться природой, погодой.

Каждый день посещаем с ребенком, очень рады, очень нравится. Прекрасная площадка.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

К мысли подтолкнуло строительство рядом нового микрорайона Чижовка-6А, который, по сути, сегодня завершен. Введены в эксплуатацию восемь жилых домов. У нас прибавилось больше 1 000 жителей. Соответственно, мы уже понимали с учетом того, что здесь территория ограничена улицей Чижевской, Губаревича, мы приняли решение на месте бывшей деревни Корзюки обустроить эту территорию.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Что примечательно: она сделана без привлечения бюджетных средств. Мы продолжим эту работу, в следующем году мы тоже будем планировать в каждом районе сделать по такой площадке. Чтобы те места, которые удобны для отдыха, благоустроить. Как мы сегодня видим, на это не надо большое количество денег.