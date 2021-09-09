Прямой эфир

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища

09 сентября 2021 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчане начинают получать подарки ко Дню города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На карте столицы появляются новые спортивные, оздоровительные, культурные и социальные объекты. Так, в Чижовке открылась зона отдыха «Жара».

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-1

Она расположилась на южном берегу Чижовского водохранилища. Здесь насыпали пляж, установили шезлонги и детскую площадку. Она сделана из экологически чистых материалов. Оборудовали спортивные уголки для занятий воркаутом, пляжного футбола и волейбола. Для юных художников появилась зона для проведения пленэров. А чтобы спрятаться от знойного солнца, есть тенистая аллея со скамейками.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-4

Мы живем в районе рядом, будем с детками приходить. Им очень понравилась эта горка, но она еще была необустроена. Сейчас круто, трое малышей, будем здесь все гулять.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-7

– Замечательное место отдыха, не надо ни Турция, ни Египет, ничего. Чижовка – самое лучшее место для отдыха.
Сердце радуется, детишки гуляют, так все здорово, так хорошо.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-10

Людям есть где погулять, насладиться природой, погодой.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-13

Каждый день посещаем с ребенком, очень рады, очень нравится. Прекрасная площадка.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-16

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
К мысли подтолкнуло строительство рядом нового микрорайона Чижовка-6А, который, по сути, сегодня завершен. Введены в эксплуатацию восемь жилых домов. У нас прибавилось больше 1 000 жителей. Соответственно, мы уже понимали с учетом того, что здесь территория ограничена улицей Чижевской, Губаревича, мы приняли решение на месте бывшей деревни Корзюки обустроить эту территорию.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-19

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Что примечательно: она сделана без привлечения бюджетных средств. Мы продолжим эту работу, в следующем году мы тоже будем планировать в каждом районе сделать по такой площадке. Чтобы те места, которые удобны для отдыха, благоустроить. Как мы сегодня видим, на это не надо большое количество денег.

Подарки ко Дню города. Площадка для отдыха «Жара» открылась на берегу Чижовского водохранилища-22

В преддверии праздника новые объекты открываются во всех районах столицы. Это спортивные площадки, футбольные стадионы. А в Московском районе после масштабной реконструкции – центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак».

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Масляк # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легенда о злой чародейке и уникальные находки. Рассказываем про Копыль, город с 1000-летней историей
09 сентября 2021 13:26

Легенда о злой чародейке и уникальные находки. Рассказываем про Копыль, город с 1000-летней историей

«Там совмещают несовместимое». Как выглядят и сколько стоят самые дорогие блюда в мире?
09 сентября 2021 13:00

«Там совмещают несовместимое». Как выглядят и сколько стоят самые дорогие блюда в мире?

«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?
09 сентября 2021 13:00

«Нужно убрать один продукт». Что съесть, чтобы стать красивее?