Подарки и поздравления с новогодними праздниками от президента лично получили воспитанники Радошковичской школы-интерната

Новости Беларуси, Радошковичи. В рамках Республиканской акции «Наши дети» глава государства навестил ребят и вручил подарки: лыжи, хоккейные и фигурные коньки, клюшки с шайбами, футбольные, волейбольные мячи и, конечно же, сладости. Дети подготовили президенту свои сюрпризы и даже угостили драниками и печеньем, которые приготовили сами.

В школе с утра идут последние приготовления к празднику: елка наряжена, костюмы в порядке, подарки главе государства тоже готовы. Алексей уверен: понравится – делал от души.

Алексей:

Раскрашивал разными красками. Люблю свою родину. И эту картину я готовил с хорошими чувствами.

Юные повара хлопочут о праздничном обеде. У Жени сегодня дело непростое даже для опытной хозяйки.

А вот и первая дегустация. Готовить вместе в канун праздников – это традиция. Как в семье.

Так получилось – интернат стал общим домом для 89 воспитанников. Здесь и круглые сироты, и те, кто остался здесь по халатности родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холле школы-интерната не случайно сразу две елки. На них украшения тоже не совсем обычные. Именно столько новогодних красавиц понадобилось для того, чтобы разместить игрушки. С одной стороны на них фотографии воспитанников, а с другой – самые сокровенные мечты.

В интернат президент приехал вместе с младшим сыном Николаем. Алексею так хотелось сразу подарить главе государства подарок.

Алексей:

Я хочу подарить ее вам от всех воспитанников интерната. Это сделано из бересты и разукрашено акварелью.

Александр Лукашенко интересуется, как живет сегодня интернат.

Нина Болотник говорит, что за 10 лет эти стены для нее стали родными. Правда, как все и повзрослевшие дети, скоро уедет. Решила – будет поступать в университет.

Правда, выпускники уезжают не сразу. Первая ступенька в большую жизнь – эта комната. Точнее, здесь все как в обыкновенной двухкомнатной квартире.

Старшеклассники живут в ней по очереди. Самостоятельно готовят, делают уроки, убирают.

Воспитанник школы-интерната:

Смотрим как настоящие хозяева, мужчины, воспитываем, убираемся.

Бабушки и дедушки в интернате – это не ошибка, а реальность. Их приглашают в гости. Старшее поколение приходит с удовольствием. Для многих это уже настоящие внуки.

Запах ароматной выпечки наполнил коридоры. Вот и президент не удержался и зашел в гости к юным поварам. Те не растерялись и сразу накрыли на стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное блюдо – белорусские драники. Приготовили сами.

За кружкой чая дети рассказывали главе государства о своих успехах, школьных и спортивных.

Конечно, уйти без подарков от таких хозяев просто невозможно. Теперь у поваром есть над чем поработать.

Заглянул глава государства и к самым маленьким. Те как раз готовились к елке. Рассказали дети главе государства и о своей научной работе. Здесь созданы и постоянно пополняются два музея. Один посвящен героическому подвигу Гастелло.

А это краеведческий музей. История родного края от А до Я.

Воспитанница дома-интерната:

Мы и сегодня продолжаем изучать историю своей малой родины. Понимаем, что без прошлого нет настоящего. А без настоящего нет будущего.

И какой же праздник без елки.

Об этом сюрпризе дети догадывались. Но не ожидали, что он будет такой величины.

Потом, конечно, все вместе ели сладкое угощение. И не спешили расходиться. Торт не только большой, украшен сказочными героями, но и очень вкусный.

Главе государства показали и елку желаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая основная задача акции «Наши дети». Она проходит в Беларуси ежегодно в канун Нового года с 1995-ого. Все для того, чтобы детские мечты сбывались по максимуму. Насколько это возможно согреть семейным теплом, чтобы на лице каждого ребенка появилась улыбка.

И, конечно, так не терпелось посмотреть подарки.

Воспитанники так хотели коньки. Осталось только дождаться настоящих морозов.

А тем временем в спортзале вход пошли новые мячи. Старшеклассники организовали по такому поводу первый матч. Теперь их команда точно будет в лидерах.

Спортивный инвентарь, хорошее настроение, сладкое угощение – все это запомнится надолго.

Воспитанница дома-интерната:

У меня было желание – оно сбылось. У мальчика было – тоже сбылось.

Я хочу поступить, учиться, отучиться и, конечно, иметь хорошую семью.

Не хватает только одного. Именно об этом дети говорили в своих пожеланиях.