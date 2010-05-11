Подан первый иск к государству в связи с терактами в московском метро

В Тверской суд Москвы, спустя 43 дня после трагедии, направлено первое исковое заявление к государству от имени пострадавшего при терактах в московском метро.

В исковом заявлении содержится просьба о возмещении 5 млн российских рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают информагентства со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Подана жалоба на Национальный антитеррористический комитет (НАК) за бездействие и иск к Минфину в интересах 10-летнего Артема Румянцева, который остался без родителей после взрыва в Москве на станции метро «Лубянка».