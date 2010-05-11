Подан первый иск к государству в связи с терактами в московском метро

В исковом заявлении содержится просьба о возмещении 5 млн российских рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают информагентства со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.
Подана жалоба на Национальный антитеррористический комитет (НАК) за бездействие и иск к Минфину в интересах 10-летнего Артема Румянцева, который остался без родителей после взрыва в Москве на станции метро «Лубянка».Игорь Трунов, представляющий интересы пострадавших в результате этих терактов, отметил, что не надеется на благоприятный исход дела: по закону возмещение ущерба лежит не на государстве, а на преступниках. Однако адвокат уверен, что исковое заявление поможет создать судебный прецедент. По его словам, уже существует ряд решений Европейского суда по правам человека по Турции и Великобритании, в которых отмечается, что государство обязано платить. Такие решения принимаются на основании Европейской конвенции по правам человека, в соответствии с которой государство априори несет ответственность за жизнь граждан, сообщает БЕЛТА.