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Подача налоговых деклараций за 2008-й завершается

27 февраля 2009 11:52
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Понедельник, 2 марта – последний день, когда можно отчитаться о совокупных доходах за прошлый год. В налоговые органы Беларуси уже предоставлено более 39-ти тысяч деклараций. Каждая третья подана в столице. Напомним, налоговые инспекции работают с 8 утра до 8 вечера. А в субботу и предстоящее воскресенье – с 9.00 до 15. При этом службы советуют не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Поскольку именно последние дни в районных инспекциях – наиболее напряженные.
# общество # общество # Экономика

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