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Под знаком помощи детям

07 мая 2007 10:44
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В Беларуси пройдет месячник Красного Креста. С 8 мая по 1 июня, во всех регионах республики пройдут благотворительные мероприятия, молодежные и волонтерские акции, кампании по посадке деревьев. Будет организован сбор художественной литературы, оргтехники, игрушек, обуви, а также пожертвований от населения для воспитанников детских домов, детей-инвалидов, ребят из неблагополучных семей. Широкомасштабной культурно-просветительной акции, посвященной Всемирному дню Красного Креста, пройдет 12 мая в Минске в Центральном детском парке имени М. Горького.
# общество

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