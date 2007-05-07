Под знаком помощи детям

В Беларуси пройдет месячник Красного Креста. С 8 мая по 1 июня, во всех регионах республики пройдут благотворительные мероприятия, молодежные и волонтерские акции, кампании по посадке деревьев. Будет организован сбор художественной литературы, оргтехники, игрушек, обуви, а также пожертвований от населения для воспитанников детских домов, детей-инвалидов, ребят из неблагополучных семей. Широкомасштабной культурно-просветительной акции, посвященной Всемирному дню Красного Креста, пройдет 12 мая в Минске в Центральном детском парке имени М. Горького.