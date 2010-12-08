Под Жабинкой черные копатели разворотили экскаваторами могилы

В урочище Непокойчицы около Жабинки (Брестская область) перезахоронили останки семьи Райских, прежних хозяев усадьбы Непокойчицы.

В живописных местах на берегу Мухавца, которая еще в Литовской метрике упоминается под названием Непокойчицы, с XVI века жили хозяева из рода Хаткевичей. Потом имение переходил от одних панов к другим. В разные времена им владели Здитавецкие, Залесские, Галецкие, а потом Райские. Последние хозяйничали на этих землях почти четыре столетия. В усадьбе был костел, больница для крестьян, жилье для работников. В центре стоял красивый господский дом, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Свои фамильные кладбища веками они оборудовали в соответствии со своей системой взглядов. Могила строилось в виде свода, а сверху помещался камень-валун с надписью. Иногда камень обтесывали до формы креста.



Последний хозяин Непокойчицы Эдвард Райский вместе с женой и детьми выехал в Турцию в 1939 году. Усадьба в скором времени была разграблена и разрушена. Вскоре вандалы добрались и до барского кладбища, могилы раскопали, вытащили гробы, прах разбросали по окрестности. А в 1992 году черные копатели вернулись сюда на мощной технике, могилы разворотили экскаваторами, кладбище разорили вдоль и поперек.

За 18 лет оскверненные могилы заросли кустарником и различными травами.

И только нынешней весной группа энтузиастов во время республиканского субботника начала работу по наведению порядка на этом кусочке земли. Кладбище, как и остатки барского сада, липовой аллеи оказались на территории биологического заказника «Непокойчицы». В тот же день и позже при очистке земли от поваленных деревьев и кустарников были найдены кости. Их положили в клеенчатый мешочек, где человеческие останки несколько месяцев ждали своего часа. Постепенно бывшее кладбище привели в порядок. Стало возможно провести похороны оскверненного праха людей. Для этого глубже раскопали один из сводов, очистили его, и туда поместили гроб с останками умерших, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».