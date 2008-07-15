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Под Витебском сегодня стартовал традиционный туристический слёт учащихся Союзного государства

15 июля 2008 10:49
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В Городском районе вырос палаточный городок из 40 белорусских команд и 32-ух российских. В течение пяти дней среди школьных туристических дружин определят сильнейших в соревнованиях по спортивному ориентированию и технике горно-пешеходного туризма. В программе слёта - и разнообразные конкурсы. Команды-победители увезут домой кубки, памятные призы, дипломы, а также заряд бодрости и здоровья на предстоящий учебный год.
# общество

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