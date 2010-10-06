Под видом лимонада в Евросоюз везли 470 тысяч пачек российских сигарет

В случае удачного пересечения границы, навар правонарушителей составил бы тысячи процентов. По данному факту проводится разбирательство. За такое правонарушение предусмотрены штрафные санкции до 300-т базовых величин с конфискацией товара.
Юрий Комлач, заместитель начальника Гродненской региональной таможни по правоохранительной работе:
В настоящее время все не заявленные сигареты изъяты, ведётся административный процесс. По результатам материалы будут направлены в суд. В этом году по гродненской таможне это самоя крупное перемещение сигарет. В Беларуси имеются такие же крупные задержания.
Это не первая попытка нелегального перемещения табака через западную границу. С начала года выявлено около тысячи фактов и конфисковано сигарет на общую сумму более восьми с половиной миллиардов белорусских рублей.