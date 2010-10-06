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Под видом лимонада в Евросоюз везли 470 тысяч пачек российских сигарет

06 октября 2010 15:01
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Это самая крупная в 2010 году партия контрабанды. По документам российская фура перевозила в Европейский Союз через белоруско-литовскую границу газированные напитки. Однако при тщательном досмотре груза в коробках таможенники обнаружили сигареты на сумму более полумиллиарда белорусских рублей.

В случае удачного пересечения границы, навар правонарушителей составил бы тысячи процентов.  По данному факту проводится разбирательство. За такое правонарушение предусмотрены штрафные санкции до 300-т базовых величин с конфискацией товара.

Юрий Комлач, заместитель начальника Гродненской региональной таможни по правоохранительной работе:
В настоящее время все не заявленные сигареты изъяты, ведётся административный процесс. По результатам материалы будут направлены в суд. В этом году по гродненской таможне это самоя крупное перемещение сигарет. В Беларуси имеются такие же крупные задержания.

Это не первая попытка нелегального перемещения табака через западную границу. С начала года выявлено около тысячи фактов и конфисковано сигарет на общую сумму более восьми с половиной миллиардов белорусских рублей.

# общество

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