Под видом лимонада в Евросоюз везли 470 тысяч пачек российских сигарет

Это самая крупная в 2010 году партия контрабанды. По документам российская фура перевозила в Европейский Союз через белоруско-литовскую границу газированные напитки. Однако при тщательном досмотре груза в коробках таможенники обнаружили сигареты на сумму более полумиллиарда белорусских рублей.

В случае удачного пересечения границы, навар правонарушителей составил бы тысячи процентов. По данному факту проводится разбирательство. За такое правонарушение предусмотрены штрафные санкции до 300-т базовых величин с конфискацией товара.

Юрий Комлач, заместитель начальника Гродненской региональной таможни по правоохранительной работе:

В настоящее время все не заявленные сигареты изъяты, ведётся административный процесс. По результатам материалы будут направлены в суд. В этом году по гродненской таможне это самоя крупное перемещение сигарет. В Беларуси имеются такие же крупные задержания.



Это не первая попытка нелегального перемещения табака через западную границу. С начала года выявлено около тысячи фактов и конфисковано сигарет на общую сумму более восьми с половиной миллиардов белорусских рублей.