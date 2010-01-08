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Под сводами Свято-Духова кафедрального собора праздничная елка собрала около двух тысяч детей

08 января 2010 14:51
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Они приехали из пострадавших от чернобыльской аварии районов страны, а также школ-интернатов и семейных детских домов.

Такая рождественская акция проходит в столице уже в шестнадцатый раз. Владыка Филарет совершил молитву за детей Беларуси, благословил участников встречи и поздравил со светлым праздником Рождества Христова.

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет:
2010 год. Земля торжествует, прославляет родшегося богомладенца Христа Подумаем только – 2010 лет миру внушается, что есть Бог, есть Сын Божий, который пришёл, дабы спасти всех нас.

На праздничном богослужении прозвучали рождественские песнопения в исполнении детского хора кафедрального собора, Валентины Ольшанской, Игоря Задорожного и других участников Международной социально-творческой программы «Чернобыльский шлях — дорога жизни».

А во второй половине дня ребята встретились с любимыми сказочными персонажами в концертном зале «Минск», посмотрели спектакль-мюзикл «Волшебный мир», выступления победителей и призеров детского «Евровидения» и звезд белорусской эстрады.

# общество # Храмы Минска

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