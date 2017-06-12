«Под смертью мы можем понимать не только телесную, но и духовную». Можно ли развенчаться?

Известно, что браки совершаются на небесах, как раз там же, где громы и молнии. Сегодня мы поговорим о таинстве, о венчании. Можно ли легкомысленно относиться к нему, и сколько стоит забрать назад своё слово, данное перед алтарем? Минчанка Арина Иванова познакомилась с будущим мужем в 17 лет.

Роман развивался стремительно. Тогда девушка была уверена: их любовь – до конца дней. Поэтому, как только молодые люди достигли совершеннолетия, они поженились.

Арина Иванова:

И после того, как поженились, решили повенчаться. Это, довольно-таки, красивая церемония. Решили – почему бы и нет?

Венчание, наряду с крещением и погребением, относится к семи таинствам церкви, в котором жених и невеста дают свободное обещание о взаимной супружеской верности. Традиция венчать на Руси существовала еще в дохристианский период.

Жениха и невесту водили вокруг дерева или раскидистого куста со словами: «Обручается, вокруг ракитного куста венчается». С приходом христианства народное венчание было заменено церковным. Причём, сама церемония с тех пор почти не изменилась. Петра Первого и Екатерину Великую, Пушкина и Наталью Гончарову венчали, как и сегодня, возложением на головы венцов. Они символизируют терновый венец Христа и, как бы, предупреждают, что брак – это не только радость, но часто и мученичество. Правда, с такой ответственностью к браку подходят не все.

Арина Иванова:

Сейчас мой муж начал меня жутко раздражать. Потому что он – не мужчина. Он забросил университет. Он не хочет работать, компьютерные игры.

Он целыми днями играет, и я не хочу с этим мириться, и жить с этим не могу совершенно. Супруги собираются разводиться. Но только проблем с небесной канцелярией Арина иметь не хочет. Арина Иванова:

Я хочу вас спросить, возможно ли, чтобы мы развенчались? Узнаем, что думают об этом минчане. Минчане:

Если нет взаимоотношений, нет ничего, то смысл его задерживать? Это должны быть какие-то очень веские, а не потому, что просто пожили, надоели и разбежались Что же жить, если не любят? А. если изменил кто-то и не могут простить? Если людям неинтересно вместе, какой смысл жить?

Действительно, расторгнуть церковный брак можно без особых сложностей. Но только в случае, если супруги – иудеи или мусульмане.



Имам Зариф:

По исламу брак заключается в устной форме, при определённых условиях, и мужчине дано право расторгнуть этот брак. По исламским канонам, как брак устно заключается, так же и устно он расторгается. Мужчина говорит своей супруге: «Ты свободна, ты разведена».



Кстати, мусульманская женщина не может выступать инициатором церковного развода. Чего не скажешь о правоверных христианках. Подтверждение этому у всех на виду.

Развелись повенчанные Алла Пугачева и Филипп Киркоров, Валерия и Александр Шульгин. Отличилась и наша соотечественница Анжелика Агурбаш, которая развенчалась со своим мужем Николаем. Так неужели, так просто можно разорвать узы, скреплённые Богом?

Кирилл Бардонов:

У каталіцкім касцёле такой практыкі, як атрыманне разводу не існуе. Шлюб, адзін раз заключаны, ніякай ўладай не можа быць скасаваны.



Развод повенчанных супругов христианская церковь считает страшным грехом, за который придётся ответить. Ведь таинство делает двоих людей единым целым, и разделение неизбежно приводит к болезням, нервным срывам и проблемам в построении новых отношений.

Сергий Лепин, протоиерей:

Важно понять, что никакого обряда, который выполнял бы обратную венчанию функцию, в православной церкви нет. Так называемого развенчивания нет. Беларусь – на втором месте в Европе по количеству разводов.

В отличие от католической, православная церковь практикует расторжение обвенчанного брака. Но трактуют это, как снисхождение к человеческой слабости, ведь в рай никого насильно не затолкаешь.

Сергий Лепин, протоиерей:

Развенчивание – это то, что производят сами супруги, уничтожают собственный брак. И могут потом однажды перед обществом засвидетельствовать, что всё, они дошли до ручки, они его уничтожили.

Надо помнить, что знаменитая формулировка «не сошлись характерами» – это не повод для церковного развода. Семейные проблемы нашей героини Арины Ивановой тоже могут быть временными и вполне решаемыми. Сергий Лепин, протоиерей:

Священное писание говорит о том, что основание для развода – прелюбодеяние и смерть одного из супругов. Под смертью мы можем понимать не только смерть телесную, но и духовную. Поэтому список грехов, которые свидетельствуют о том, что брак распался, что брак уже фактически не существует, могут являться и другие грехи К ним относятся: алкоголизм, наркомания, угроза жизни и здоровью супруга и детей, совершение аборта без согласия одного из супругов, заболевание СПИДом и венерическими болезнями. Нет понятия «развенчания». Есть только разрешение на новый церковный брак. Чтобы его получить, нужно подать прошение в епархию и приложить к нему копию свидетельства из ЗАГСа о разводе. Дело рассматривает епископ. Невиновной в распаде предыдущего брака стороне чаще всего разрешают венчаться снова.



Часто мы забываем, что семья – это ежедневная трудная работа. Мы желаем нашей героине Арине Ивановой, чтобы непростые отношения с мужем, всё-таки, наладились.