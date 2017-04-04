Под посевную выделено 2,5 млн гектаров земли

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений. Их можно использовать для всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых в стране.
Подкормка увеличивает плодородие почвы – оно, кстати, в последние 8 лет повышается – и делает урожай более устойчивым к перепадам погоды.
Все меры направлены на то, чтобы с каждого гектара земли собирать максимальный урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Мы уже и в прошлом году подошли к тому пределу, когда практически полностью отказались от закупки продовольственной муки именно для целей хлебопечения. Республика Беларусь уже достигла того показателя, что нет необходимости закупать. Собственное производство пшеницы многократно перекрывает потребности Республики Беларусь в продовольственном зерне.
В 2017 году под посевную выделено почти 2,5 миллиона гектаров земли. Планы на урожай в этом году – около 9 миллионов тонн зерна.