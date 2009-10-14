Под окнами штаб-квартиры наркоконтроля высадили коноплю

Символическую акцию гражданского неповиновения предприняли сторонники выращивания этой культуры в США.

Согласно распространенному ими сообщению для печати, утром во вторник, 13 октября, они принялись раскапывать газон у входа в здание федерального Управления по борьбе с распространением наркотиков в ближнем пригороде Вашингтона - Арлингтоне (штат Вирджиния) и бросать в землю семена канадской промышленной конопли.

Все шестеро участников акции протеста были задержаны, передает NEWSru.com. Они исходят из того, что в ближайшее время окажутся на свободе и смогут лично рассказать журналистам о причинах своего беспрецедентного выступления.

Причины эти носят торгово-экономический характер. Если верить пресс-релизу, США являются крупнейшим в мире потребителем изделий из конопли, но при этом ее выращивание в стране карается по закону.

Однако, в Конгресс США уже представлен законопроект, допускающий выращивание промышленной конопли, причем соавторами его являются известные и уважаемые люди - республиканец из Техаса Рон Пол и демократ из Массачусетса Барни Франк.

По словам специалистов, конопля может успешно использоваться в текстильной, химической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности, а также при производстве биотоплива.

Кстати, такой широко известный в прошлом в России и других странах товар, как пенька, - это обработанные особым образом волокна той же конопли.