Под неё может попасть 8 тысяч человек. 21 октября в Палате представителей обсуждают предстоящую амнистию

Новости Беларуси. Предстоящую амнистию 21 октября обсуждают в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предварительное слушание. В нем также принимают участие представители заинтересованных ведомств, политических партий и общественных объединений. Планируется, что под амнистию попадут около 8 тысяч человек.

Из проекта следует, что по-прежнему помилования достойны лишь те, кто возместил ущерб и имеет положительную характеристику в местах заключения. Сократить срок наказания на один год предлагается тем, кто совершил коррупционные преступления, а также за оборот наркотиков несовершеннолетним. Минует закон тех, кто совершил преступления, связанные с экстремизмом, а также сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цель любой амнистии – это обязательно соблюдать баланс интересов личности, государства и общества. Поэтому освобождая от уголовной ответственности то или иное лицо, сокращая ему срок отбывания наказания, мы должны понимать, что криминогенная обстановка в стране должна остаться стабильной. Поэтому мы сегодня говорим о том, что амнистия касается широкого круга лиц. Вместе с тем по некоторым категориям преступлений амнистия не применяется. Лица, которые совершили преступления экстремистской и террористической направленности, под амнистию не попадают. Но хочу отметить, что у таких людей тоже есть шанс. Существует институт помилования, каждый из них в случае своего деятельного раскаяния, полного погашения ущерба от совершения преступлений, может индивидуально обратиться к главе государства с просьбой о его помиловании.