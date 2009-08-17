Под Москвой выращивают гладиолусы «Александр Лукашенко»

Автор сорта - 73-летний Юрий Ушаков - большую часть времени проводит на даче под Москвой.

- Я дал название, чтобы поддержать Лукашенко, - признался Юрий Николаевич. - В Минске было больше порядка после всего, что творилось в 90-е.

Скромный, небогатый пенсионер так высказал свой протест против российской разрухи.

- Понимаю, что надо было посоветоваться, - смутился Юрий Николаевич. - Спросить разрешения… Но такие были обстоятельства, и даже такая ярость у меня была от того, что в России происходит! А в это время Лукашенко делали разные несправедливые замечания. И Запад против был, чтобы Лукашенко в президенты шел… И я решил его поддержать, - цитирует садовода «КП».