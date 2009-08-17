Прямой эфир

Под Москвой выращивают гладиолусы «Александр Лукашенко»

17 августа 2009 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Автор сорта - 73-летний Юрий Ушаков - большую часть времени проводит на даче под Москвой.

- Я дал название, чтобы поддержать Лукашенко, - признался Юрий Николаевич. - В Минске было больше порядка после всего, что творилось в 90-е.

Скромный, небогатый пенсионер так высказал свой протест против российской разрухи.

- Понимаю, что надо было посоветоваться, - смутился Юрий Николаевич. - Спросить разрешения… Но такие были обстоятельства, и даже такая ярость у меня была от того, что в России происходит! А в это время Лукашенко делали разные несправедливые замечания. И Запад против был, чтобы Лукашенко в президенты шел… И я решил его поддержать, - цитирует садовода «КП».

# общество # Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
17 августа 2009 07:49

Все сотрудники мексиканской таможни отправлены в отставку

17 августа 2009 07:42

КНДР привела армию в состояние повышенной боеготовности

16 августа 2009 16:56

В Минске прошла акция для бездомных животных