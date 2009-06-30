Под Минском уничтожат 10 тыс. пачек контрабандных сигарет

Они изъяты таможенными органами Как отметил начальник управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Андрей Михалькевич, такие акции таможенными органами проводятся регулярно. Кроме сигарет уничтожаются алкогольная продукция, лекарственные средства, продукты питания. Это продукция обращена в доход государства и не прошла надлежащей сертификации.



Начальник управления также рассказал, что скоро таможенники планируют уничтожить большую партию конфискованных сухофруктов (около 9 т), передает корреспондент БЕЛТА.