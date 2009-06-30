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Под Минском уничтожат 10 тыс. пачек контрабандных сигарет

30 июня 2009 14:37
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Они изъяты таможенными органами Как отметил начальник управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Андрей Михалькевич, такие акции таможенными органами проводятся регулярно. Кроме сигарет уничтожаются алкогольная продукция, лекарственные средства, продукты питания. Это продукция обращена в доход государства и не прошла надлежащей сертификации.

Начальник управления также рассказал, что скоро таможенники планируют уничтожить большую партию конфискованных сухофруктов (около 9 т), передает корреспондент БЕЛТА.

# общество

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