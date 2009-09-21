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Под Минском стартует первый в Беларуси обучающий курс по иппотерапии

21 сентября 2009 06:39
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Так называют лечебную верховую езду. Занятия проведут в рамках проекта Белорусского общественного объединения верховой езды и иппотерапии.

Они включают как теоретическую, так и практическую части, а преподавать будут белорусские, российские и польские специалисты. Для таких занятий подходит почти любая лошадь. Но лучше справляются белорусские упряжные старше 8 лет.

С 1998 года на базе объединения реабилитацию прошли около 200 детей, больных церебральным параличом, эпилепсией и аутизмом. Иппотерапия распространена во многих европейских странах: Великобритании, Германии и Франции. Лечебная верховая езда чаще всего используется для реабилитации инвалидов с различными заболеваниями, физическими и психологическими осложнениями.

# общество

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