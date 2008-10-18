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Под Минском сегодня искали и обезвреживали диверсионно-разведывательную группу

18 октября 2008 14:10
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Таков план командно-штабных учений, проводимых Министерством внутренних дел. В операции было задействовано около 300 профессионалов, четвероногие друзья и специальная техника. По мнению специалистов, такие учения помогают отработать теорию на практике и быть готовым к реальным боевым действиям.

Нелетная погода мгновенно вылететь из части военным не мешает. Противник прячется в местном лесу и готовится к боевым действиям. Задачей номер один было найти и обезвредить диверсионно-разведывательную группу.

Подобные учения Министерство внутренних дел проводит регулярно. И это дает свой результат. Если смоделированная ситуация станет реальностью, к ней бойцы уже будут готовы.
# общество

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