Под Минском сегодня искали и обезвреживали диверсионно-разведывательную группу

Таков план командно-штабных учений, проводимых Министерством внутренних дел. В операции было задействовано около 300 профессионалов, четвероногие друзья и специальная техника. По мнению специалистов, такие учения помогают отработать теорию на практике и быть готовым к реальным боевым действиям.



Нелетная погода мгновенно вылететь из части военным не мешает. Противник прячется в местном лесу и готовится к боевым действиям. Задачей номер один было найти и обезвредить диверсионно-разведывательную группу.



Подобные учения Министерство внутренних дел проводит регулярно. И это дает свой результат. Если смоделированная ситуация станет реальностью, к ней бойцы уже будут готовы.