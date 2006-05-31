Под Минском откроется первый в Беларуси лагерь для <трудных> подростков

Такой лагерь создается в соответствии с решением министерств внутренних дел и образования республики. Здесь будут находиться ребята, вступившие в конфликт с законом и состоящие на учете в милиции, а также дети из неблагополучных семей.

Лагерь, который разместится на территории Ждановичей, будет палаточным. Дети из неблагополучных семей не могут попасть в летние оздоровительные лагеря, так как их родители, ведущие асоциальный образ жизни, не в состоянии оплатить даже 10-процентную стоимость путевки. Поэтому для таких ребят это станет единственной возможностью отдохнуть летом в нормальных условиях. Лагерь рассчитан на 80 ребят, при этом половина из них - будут учащиеся столичного юридического колледжа. Такая смешанная форма, по мнению специалистов, даст положительные результаты.

В новом лагере организуют вторичную занятость детей. В частности, достигнута договоренность с историко-культурным комплексом "Линия Сталина". Подростки будут принимать участие в строительных работах. Таким образом, они смогут самостоятельно оплатить необходимый взнос за пребывание в лагере.