Под Минском начинаются репетиции юбилейного парада

В белорусскую столицу уже прибыли военнослужащие из России и Украины.

В свою очередь наши солдаты отправились в Киев и Москву. Такое интернациональное шествие пройдет впервые. По традиции парад откроют барабанщики. В пешей колонне задействуют около трех тысяч военнослужащих. В этом году на улицы выведут сто тридцать боевых машин. Кроме танков, зенитно-ракетных комплексов и бронетранспортеров зрители впервые увидят секретные экземпляры вооружений. В небе пролетит воздушный эшелон.

Напомним, подготовку к параду в Беларуси начали еще в конце января.

В связи с репетицией сегодня вечером с 22.00 до 0.00 движение транспорта будет ограничено на пр.Машерова. Здесь пройдет репетиция выступления роты почетного караула.