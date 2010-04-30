Прямой эфир

Под Минском начинаются репетиции юбилейного парада

30 апреля 2010 14:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В белорусскую столицу уже прибыли военнослужащие из России и Украины.

В свою очередь наши солдаты отправились в Киев и Москву. Такое интернациональное шествие пройдет впервые. По традиции парад откроют барабанщики. В пешей колонне задействуют около трех тысяч военнослужащих. В этом году на улицы выведут сто тридцать боевых машин. Кроме танков, зенитно-ракетных комплексов и бронетранспортеров зрители впервые увидят секретные экземпляры вооружений. В небе пролетит воздушный эшелон.

Напомним, подготовку к параду в Беларуси начали еще в конце января.

В связи с репетицией сегодня вечером с 22.00 до 0.00 движение транспорта будет ограничено на пр.Машерова. Здесь пройдет репетиция выступления роты почетного караула.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
30 апреля 2010 14:16

Цэнтральная бібліятэка імя М. Багдановіча ў Маладзечне прэзентуе выставу ў стылі постімпрэсіянізму

30 апреля 2010 14:13

Найноўшы пасяўны агрэгат апрабоўваюць бульбаводы Міншчыны

30 апреля 2010 14:09

Посевную во всех регионах Беларуси планируют завершить до 8 мая