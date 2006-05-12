Под Государственный флаг, смирно!

В День Государственного герба и Государственного флага Беларуси, который в этом году отмечается 14 мая, в Минске пройдет грандиозная праздничная программа. В полдень на Октябрьской площади начнется церемониал, посвященный этому дню. В частности, состоится прохождение роты почетного караула и поднятие флага республики. Затем состоится торжественная линейка сводных пионерских отрядов и молодежи, часть из которых будут приняты в пионеры и в ряды БРСМ. Продолжится мероприятие уже на проспекте Победителей. В 19 часов здесь начнется концерт-акция "Квiтней, Беларусь!". На площадке у Дворца спорта выступят звезды белорусской и российской эстрады. А в небо поднимутся два воздушных шара - с Государственным гербом и Государственным флагом Беларуси. Завершится концерт грандиозным фейерверком.