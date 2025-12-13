Под девизом – «Время движения». В Минске финиширует студенческий трудовой семестр

Не просто церемония, а настоящая встреча поколений. В Минске продолжается масштабное празднование закрытия третьего трудового семестра – 2025, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов из всех регионов страны. Более 500 участников собрались, чтобы отметить успехи сезона, поделиться опытом и вдохновить друг друга на новые инициативы. Среди гостей – ветераны студотрядовского движения, руководители организаций и представители органов власти, а также коллеги из России и других молодежных объединений. Истории победителей, творческие номера и лучший опыт трудовых отрядов – в сюжете Алины Мычко.

Движение, где ценят не только результат, но и крепкую дружбу, закаленную в общем труде. Летом студенческие отряды объединили более 64 тысяч девушек и юношей со всей республики. На 7 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Все такие разные, но с единой целью – принести пользу родной стране, найти настоящих товарищей и научиться чему-то новому.

Вероника Котленок, комиссар студенческого педагогического отряда:

Этим летом мы работали в Республике Татарстан, в РЦ «Лето», на базе двух лагерей. Хочется вернуться, хочется окунуться в эту атмосферу еще раз. Очень приятно слышать какие-то детские фразы, которые они говорят в конце смены: если бы не вы, мы бы никогда не приехали, самая лучшая вожатая. Вероника пришла в студотряд несколько лет назад за профессиональным опытом. Девушка – педагог, работает с особенными детками. Но здесь она нашла нечто большее, чем просто работу – особый дух братства, общую цель, чувство единства. Зажглась этим и уже не смогла оставить студотряд. Для нее, как и для тысяч других, он стал настоящей семьей.