Под Брестом сегодня чествовали векового почти рекордсмена Беларуси

В свои 114 Варвара Потаповна, одна из самых старейших белорусок - пребывает в светлой памяти и трезвом уме. Помнит царские деньги, пережила всех советских вождей, стала свидетелем двух мировых войн.

Здесь в отдаленной от райцентра деревушке, где в округе всего восемь домов, живет одна из старейших жительниц планеты. В этом году Варвара Потаповна отпраздновала свой 114-ый день рождения. Вот и сегодня в полном здравии и памяти она принимает подарки.

В бодрой старушке столетнего рекордсмена признаешь не сразу. Однако, в паспорте черным по белому прописано - родилась в 1894 году. Она помнит царские деньги, пережила именитых вождей, стала свидетелем двух мировых войн. Последняя оставила отпечаток на всю жизнь. Варвара Потаповна и сегодня помнит, как немцы согнали жителей деревни в сарай и хотели поджечь. В годы Великой Отечественной погиб и ее муж.

Секретом долголетия называет полный отказ от алкоголя. Пьет молоко, читает без очков и смотрит телевизор. Интересуется событиями в республике. В прошедших выборах также приняла участие.

Варвара Потаповна вырастила четверых детей. У нее 7 правнуков. Всю жизнь проработала в поле. Да и сегодня помогает по хозяйству. За домашними питомцами глаз до глаз. Возрастной рекорд заявлять в Книгу Гинесса долгожитель не собирается. Главное, чтобы силы оставались. Ведь интересно, как она дальше жизнь сложится.