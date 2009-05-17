Под Борисовом прошли занятия по подводному вождению танков (ИНТЕРЕСНОЕ ВИДЕО)

Военные форсировали учебный водоем шириной более трехсот метров. Александр Бусько изучил стиль плавания боевых машин и выяснил как управлять техникой на глубине в несколько метров.

Для военного водителя форсирование рек и подводное вождение, как высший пилотаж в авиации. Прежде чем уйти под воду, солдаты несколько месяцев изучают теорию, а потом занимаются на специальных тренажерах. Главное - преодолеть психологический барьер и страх.

По условию занятия механики-водители должны преодолеть водоем шириной около 300 метров.

Это только со стороны кажется, что управлять боевой машиной в воде легко. На самом деле проплыть даже несколько сотен метров очень трудно. На учебном водоеме создан сложный рельеф дна. Машина может сесть на мель и заглохнуть.

Если легкие боевые машины хоть и медленно, но плавают, то для танка путь на другой берег только подводный.

Самое сложное для танкиста – ориентироваться на глубине. Не сбиться курса механику-водителю помогает специальное оборудование. Оно установлено на каждой машине.

Стоит гирополукомпас, перед тем как становишься на исходную, ориентируешь его на определенную точку и потом по нему уже едешь, смотришь, левее или правее, - рассказывает Александр Литош, механик-водитель танка

В общей сложности за два дня боевое крещение водой успешно прошли 80 механиков-водителей. Но впереди у солдат очередное более сложное задание. Осенью на совместном белорусско-российском учении они будут форсировать уже не учебные водоемы, а реальные полноводные реки.

Александр Бусько, Геннадий Смирнов, телекомпания ВоенТВ, специально для СТВ