Лишать родительских прав стали реже. По статистике с начала года количество подобных дел в суде сократилось на 15%.

На столько же уменьшилось число несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях. А вот безответственных родителей отныне на учет ставят чаще. Этому способствует Президентский декрет № 18, который ужесточил ответственность родителей за ненадлежащее содержание детей. Одна из главных особенностей документа - возможность забрать ребенка из неблагополучной семьи до решения суда.

:11апреля дети Ольги не вернулись из школы. Вместо них приехала "группа срочного реагирования" - так называется дуэт участкового и представителя органов опеки. Они здесь чтобы сообщить: дальнейшая жизнь детей в таких условиях угрожает их здоровью - и потому их решено забрать немедленно, еще до решения суда. Ввиду того, что в доме антисанитарные условия, у детей обнаружили чесотку и педикулез. Дети будут помещены в инфекционную больницу, потом будут помещены в приют, - сообщила специалист по работе с детьми и подростками районной комиссии по делам несовершеннолетних Молодечненского райисполкома Лариса Мацукатова.

Душеспасительные беседы специалисты ведут под аккомпанемент пустых бутылок. Дети сюда не вернутся, пока не исчезнет последняя. Самогон - не для детей, говорит Ольга. В эту неделю для них у нее есть полпачки макарон и пакет гречки.

В приюте меню разнообразней. Каждый месяц сюда поступает около 20 детей от трех лет - тех, кто младше, забирают детские отделения больниц. Пока нянечка приучает малышей к чистоте, у родителей берут отпечатки пальцев и устраивают их на работу. Половиной заработка они будут оплачивать детский рацион. В течение шести месяцев социальные органы будут контролировать каждый шаг Ольги, чтобы потом решить: вернуть детей в семью или лишить ее родительских прав. В первую очередь она должна будет очеловечить жилье и найти работу.

Главная задача специалистов - это не лишение родительских прав, а проведение с нерадивыми родителями комплекс мероприятий по оздоровлению обстановке в семье.