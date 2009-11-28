Почувствовать себя Родионом Раскольниковым

Норвежская гостиничная сеть открыла в Санкт-Петербурге отель, интерьеры которого стилизованы под сюжет романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Номера отеля разделены на четыре категории: «Осознание», «Великодушие», «Возрождение» и «Эго». Постояльцы номеров категории «Эго» смогут почувствовать особенности характера Родиона Раскольникова, его мечту стать гением, «право имеющим» сверхчеловеком, пишет Lenta.ru. На дверях всех номеров размещены таблички с цитатами из романа на русском и английском языках.

На первом этаже отеля расположен ресторан, меню которого исполнено в виде книги с прологом, главами и эпилогом. В меню содержатся факты из жизни России XIX века, рассказывается о Петербурге эпохи Достоевского, а также о судьбе самого писателя.