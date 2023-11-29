Почти во всех регионах Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за циклона

Черноморский циклон «Фил» принес в Беларусь обильный снегопад и сильные порывы ветра. Объявлен оранжевый уровень опасности по всей стране, кроме Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Например, для уборки снега в Минске задействовано более 80 единиц техники. Подобные меры приняты во всех регионах. В усиленном режиме работают также сотрудники ГАИ и МЧС. Первые круглосуточно контролируют проезжую часть. А спасатели в случае необходимости готовы применить план оперативного реагирования «Пурга».

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: В первую очередь работники МЧС всегда в полной готовности и готовы оказать помощь в случае, если это потребуется. Для этого необходимо знать номера службы спасения – это номера 101 и 112. По обращению работники МЧС либо выйдут самостоятельно и окажут помощь. Либо перенаправят вызов в случае, если находится вне нашей компетенции.

Светлана Кузьмич, первый заместитель начальника Белгидромета:

Любые южные циклоны сложные для прогнозирования. И всегда это сложные погодные условия. Так уж сложилось, конец ноября – выпал снег. Скоро декабрь, начало зимы. Поэтому ничего тут такого аномального нет.

Уже 30 ноября погода улучшится, однако мороз уже не собирается отступать.