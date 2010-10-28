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Почти во всех ночных клубах Минска в этом году были случаи краж или хулиганства

28 октября 2010 09:41
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Специальная комиссия, состоявшая из представителей главного управления идеологической работы Мингорисполкома, сотрудников МЧС и столичной милиции, посетила 11 минских ночных клубов из 31 и не осталась в восторге.

Сергей Хильман, начальник управления идеологической работы Мингорисполкома:
В увеселительных заведениях нашли нарушения пожарной безопасности, не везде есть камеры видеонаблюдения, а ведь в этом году почти во всех клубах Минска случались кражи или хулиганство. Комиссия выступила с инициативой обязать все ночные клубы устанавливать системы видеонаблюдения и сигнализацию. Нужно пересмотреть режим работы и тех увеселительных заведений, которые расположены в жилых домах. Есть жалобы от жильцов.

Помимо этого, Сергей Хильман предложил создать постоянную межведомственную группу, которая будет следить за порядком на дискотеках и в ночных клубах Минска, пишет газета «Рэспубліка».

# общество

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