Почти во всех ночных клубах Минска в этом году были случаи краж или хулиганства

Специальная комиссия, состоявшая из представителей главного управления идеологической работы Мингорисполкома, сотрудников МЧС и столичной милиции, посетила 11 минских ночных клубов из 31 и не осталась в восторге.

Сергей Хильман, начальник управления идеологической работы Мингорисполкома:

В увеселительных заведениях нашли нарушения пожарной безопасности, не везде есть камеры видеонаблюдения, а ведь в этом году почти во всех клубах Минска случались кражи или хулиганство. Комиссия выступила с инициативой обязать все ночные клубы устанавливать системы видеонаблюдения и сигнализацию. Нужно пересмотреть режим работы и тех увеселительных заведений, которые расположены в жилых домах. Есть жалобы от жильцов.