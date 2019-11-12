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«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

12 ноября 2019 16:56
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Новости Беларуси.  Необычные жители появились в парке Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грациозных лебедей в водоеме местные заметили еще в начале месяца.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей-1

Примечательно, что парк находится на реконструкции. Обустраивают спортивные площадки, велодорожки и чистят русло реки Лошица. Наша съемочная группа водоплавающих на месте не застала, но завсегдатаи парка делятся их фотографиями в социальных сетях.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей-4

Обычно утки. Утки – это понятно, все кормят уток. Появились лебеди – два лебедя и три лебеденка, подростки, они были серые еще. Почти ручные: они подплывали, их кормили.

Сейчас очень здорово сделали сами дорожки, и вход такой красивый, поменялись скамейки.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей-7

Все стало как-то симпатичнее, как-то по домашнему. С каждым годом здесь все больше и больше чувствуется домашняя обстановка. Чувствуешь себя почти как у себя в комнате.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей-10

Остались лебеди переждать зиму или задержались, наслаждаясь нетипично теплой осенью, неизвестно.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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