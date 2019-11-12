«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

Новости Беларуси. Необычные жители появились в парке Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грациозных лебедей в водоеме местные заметили еще в начале месяца.

Примечательно, что парк находится на реконструкции. Обустраивают спортивные площадки, велодорожки и чистят русло реки Лошица. Наша съемочная группа водоплавающих на месте не застала, но завсегдатаи парка делятся их фотографиями в социальных сетях.

Обычно утки. Утки – это понятно, все кормят уток. Появились лебеди – два лебедя и три лебеденка, подростки, они были серые еще. Почти ручные: они подплывали, их кормили.

Сейчас очень здорово сделали сами дорожки, и вход такой красивый, поменялись скамейки.