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Почти пять тысяч бутылок просроченной газировки изъяли в Слуцке

10 марта 2010 15:06
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Распродажу напитков организовало местное РайПО. Работники предприятия на старую этикетку клеили стикеры с новой датой розлива и сроком хранения.

Кстати, линия по производству этой газировки была остановлена полгода назад. А часть конфискованного сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями товара просрочена более, чем на год.

Уголовное дело за распространение ложной информации о товарах возбуждено в отношении семерых работников РайПО.

Константин Малахов, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП УВД Миноблисполкома:
– Главную опасность в данной ситуации вызывает то, что такие напитки, в основном, употребляют дети. И, с моей точки зрения, имеет место нарушение не только уголовного законодательства, но и морально-этических норм. Лица, которые этим занимались, ставили в опасность здоровье детей.

# общество

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