Почти пять тысяч бутылок просроченной газировки изъяли в Слуцке

Распродажу напитков организовало местное РайПО. Работники предприятия на старую этикетку клеили стикеры с новой датой розлива и сроком хранения.

Кстати, линия по производству этой газировки была остановлена полгода назад. А часть конфискованного сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями товара просрочена более, чем на год.

Уголовное дело за распространение ложной информации о товарах возбуждено в отношении семерых работников РайПО.

Константин Малахов, старший оперуполномоченный по особо важным делам УБЭП УВД Миноблисполкома:

– Главную опасность в данной ситуации вызывает то, что такие напитки, в основном, употребляют дети. И, с моей точки зрения, имеет место нарушение не только уголовного законодательства, но и морально-этических норм. Лица, которые этим занимались, ставили в опасность здоровье детей.