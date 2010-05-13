Почти после векового молчания в Свято-Вознесенском женском монастыре в Быховском районе Могилёвской области зазвучали колокола

Двери для прихожан распахнул заново отстроенный храм Иоанна Предтечи.

Возвели новую церковь всего за двести дней. После полного завершения всех отделочных работ сюда привезут и оригинал иконы Барколабовской Божьей матери.

По преданиям, оставленная в монастыре ещё в 18 веке князем Пожарским, икона не раз являла миру свои чудотворные действия, излечивала людей. Сегодня в храме находится лишь её точная копия.

Владыка Серафим, епископ Бобруйский и Быховский:

Конечно, он ещё не доделан, еще очень много работы требует. Но это уже храм — прекрасной архитектуры в древнерусском и византийском стиле, свойственном для архитектуры древней Беларуси. Мы очень рады, что он есть, ведь храм в монастыре — это стержень духовной жизни.