Почти полторы тысячи пьяных водителей поймали сотрудники ГАИ

Более тысячи трехста пьяных водителей задержала Госавтоинспекция Беларуси с 4 по 13 декабря во время операции "Останови беду!".

Первоначально предполагалось, что акция "Останови беду!" завершится 13 декабря. Однако было принято решение о ее продлении до конца месяца. По всей стране продолжат работу мобильные пункты, в которых работники здравоохранения будут освидетельствовать водителей с помощью медицинского оборудования.

Управляя автомобилем в нетрезвом виде, водитель может лишиться прав на 3 года. Ему также придется уплатить штраф в размере от 15 до 35 базовых величин (одна базовая величина равна Br35 тыс.). Если при этом человек, севший за руль, не имеет водительских прав, предусмотрен штраф до 45 базовых величин. Когда же водитель управляет автомобилем в пьяном виде повторно в течение года, его привлекут уже к уголовной ответственности, сообщает БелТА.