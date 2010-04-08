Почти половина услуг автосервиса в Беларуси находится в теневом обороте

Повсеместно при приёме выручки предприниматели не используют кассовые аппараты. Каждое третье СТО оказывает услуги без сертификатов соответствия. На проверенных станциях выявлены массовые нарушения нормативных правовых актов, ценообразования и обслуживания потребителей.
Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Государственные структуры, которые обязаны контролировать деятельность СТО, этого не делают. Установлены факты функционирования нелегальных СТО. Спрашивается, а где наши правоохранительные органы, а где наши налоговики, а где райисполкомы и горисполкомы? Неужели они ничего не видят!?
В Комитете госконтроля считают, что для наведения порядка в сфере автосервиса необходимо привлечь к ответственности должностных лиц ряда министерств и ведомств. А деятельность некоторых станций техобслуживания и вовсе приостановить.
Владимир Каленик, начальник главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Было проверено 135 субъектов предпринимательской деятельности, в результате чего возбуждено 9 уголовных дел и приостановлена работа 22 станций техобслуживания.