Почти половина услуг автосервиса в Беларуси находится в теневом обороте

В результате потери бюджета только в прошлом году составили около 60 миллиардов рублей.

Повсеместно при приёме выручки предприниматели не используют кассовые аппараты. Каждое третье СТО оказывает услуги без сертификатов соответствия. На проверенных станциях выявлены массовые нарушения нормативных правовых актов, ценообразования и обслуживания потребителей.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Государственные структуры, которые обязаны контролировать деятельность СТО, этого не делают. Установлены факты функционирования нелегальных СТО. Спрашивается, а где наши правоохранительные органы, а где наши налоговики, а где райисполкомы и горисполкомы? Неужели они ничего не видят!?

В Комитете госконтроля считают, что для наведения порядка в сфере автосервиса необходимо привлечь к ответственности должностных лиц ряда министерств и ведомств. А деятельность некоторых станций техобслуживания и вовсе приостановить.

Владимир Каленик, начальник главного управления контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Было проверено 135 субъектов предпринимательской деятельности, в результате чего возбуждено 9 уголовных дел и приостановлена работа 22 станций техобслуживания.