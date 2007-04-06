Почти миллион долларов

В такую сумму республиканская прокуратура оценила материальный ущерб от пожара на борту белорусского самолета ИЛ-76, обстрелянного в Сомали 9 марта. Напомним, воздушное судно авиакомпании "Трансавиаэкспорт" было поражено с земли выстрелом из гранатомета. В авиалайнере произошло возгорание, человеческих жертв удалось избежать. Через две недели в аэропорту Могадишо сбили еще один самолет-близнец, в результате погибли девять летчиков и два авиатехника. Ущерб второго сейчас подсчитывают. По статье 126 Уголовного кодекса возбудили дело по факту международный терроризм. В Комитете государственной безопасности идет предварительное расследование.